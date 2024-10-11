Ильсур Метшин предупредил, что в будущем въезд в центр Казани станет платным

Мэр Казани Ильсур Метшин предупредил, что в будущем въезд в центр города станет платным. По словам градоначальника, через пять лет количество машин в столице Татарстана резко возрастет. Он предполагает, что к тому времени въезд в центр Казани станет платным.
Как отметил Метшин, мода является один из составляющих роста количества авто в городе. Он добавил, что решить эту проблему увеличением количества парковочных мест никогда не получится. Тут нужно развивать общественный транспорт, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, в Казани возле парка «Елмай» появилась муниципальная парковка на 31 место. Три из них предназначены для инвалидов.