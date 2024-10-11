Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Забайкалья назвали видео с губернатором «обманчивой картинкой»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов чесал нос из-за мошки. Так объяснил РБК видео с главой региона заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков.

Он объяснил кадры, на которых, как писал телеграм-канал Mash, он «вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину». В этот момент чиновница «докладывала ему о крупных пожарах в регионе».

«Сложилась обманчивая картинка. На полном видео видно, что на месте сильный пожар, раскинулся на несколько сопок. Было сильное задымление и много мошки. В кадрах все участники видео чешут носы или отмахиваются от мошки. Далее губернатор, и это на полном видео видно, поворачивает Елену Викторовну в сторону пожара и уточняет у нее подробности по тому направлению», — сказал Кулаков РБК.

По словам Кулакова, он обсудил ситуацию с губернатором. «Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Зампред правительства заявил, что они нашли «полное видео». Губернатор его посмотрел. «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — передал Кулаков слова губернатора.

Александр Осипов занимает пост главы Забайкальского края с 2018 года. Его назначили сначала врио губернатора. В 2019 году он избрался на пост с результатом в 89,61% голосов. В 2024 году переизбрался на пост с результатом 82,27%.