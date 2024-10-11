Власти Забайкалья назвали видео с губернатором «обманчивой картинкой»

«Сложилась обманчивая картинка. На полном видео видно, что на месте сильный пожар, раскинулся на несколько сопок. Было сильное задымление и много мошки. В кадрах все участники видео чешут носы или отмахиваются от мошки. Далее губернатор, и это на полном видео видно, поворачивает Елену Викторовну в сторону пожара и уточняет у нее подробности по тому направлению», — сказал Кулаков РБК.