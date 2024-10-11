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Мэр Братска обсудил установку ледового городка и горок к предстоящим новогодним праздникам

Мэр Братска обсудил установку ледового городка и горок к предстоящим новогодним праздникам. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на Telegram-канал Александра Дубровина.

Источник: ТК Город

Сегодня в администрации Братска прошла встреча главы города с известным скульптором Андреем Кошелевым. Скульптора в Братске знают достаточно хорошо. Андрей Кошелев работал над созданием скульптур рядом с офисным зданием братского отделения компании «Транснефть», а также являлся неоднократным участником и победителем «Фестиваля песчаных скульптур».

Зимние горки — один из популярных запросов, с которым братчане обращались к мэру. Ведь в прошлом от горожан было множество недовольств, связанных с отсутствием горок и исполнением ледового городка.

— Точно скажу, и городок, и горки в Братске в этом году БУДУТ! К слову, в Центральном районе, как мне кажется, мы уже выбрали удачное место для установки.

сообщил Александр Дубровин

— Обсудили варианты установки ледовых городков. В первую очередь всех интересуют горки, поэтому в этом году упор будет именно на них, — рассказал по итогам встречи Андрей Кошелев.