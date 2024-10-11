Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде

Выразив признательность президенту Узбекистана за содержательное выступление, а также предпринимаемые в стране меры по увековечиванию памяти Махтумкули Фраги, Сердар Бердымухамедов сообщил о принятом решении наградить Мирзиёева медалью в связи с 300-летием со дня рождения туркменского поэта и мыслителя.