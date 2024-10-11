СМИ рассказали о слежке США за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов»

«Во время развертывания в Средиземном море ради оказания поддержки Сирии в 2011 году ВМС США внимательно следили за авианосцем, опасаясь, что он может затонуть», — утверждает эксперт.
Как отметил Вейхерт, слежка за российским судном была приказана Шестому флоту американских Военно-морских сил, который должен был оказать помощь в случае затопления авианосца.
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль и флагман Военно-морского флота России. Шестого декабря 2011 года «Адмирал Кузнецов» отправился вместе с отрядом кораблей Северного флота в Средиземное море к берегам Сирии.