Firstpost: почему НАТО так беспокоит возросшее количество совместных учений России и Китая

Россия и Китай недавно провели противолодочные учения в Тихом океане, что стало еще одной важной вехой в углублении их военного сотрудничества. Очередное проявление военной солидарности происходит на фоне усиления глобальной напряженности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе страны все чаще оказываются в оппозиции к западным державам. Российско-китайские учения — лишь одна из многих совместных операций, проведенных этими странами за последний год. Это подчеркивает их общие стратегические цели и растущее значение их альянса на мировой арене, пишет издание.
Военно-морская мощь
По данным Тихоокеанского флота России, учения были направлены на улучшение координации между ВМС двух стран при обнаружении и нейтрализации подводных лодок противника.
С российской стороны в учениях приняли участие два мощных эсминца — «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также вертолет Ка-27ПЛ, который сыграл ключевую роль для обнаружения подводных лодок. Китай предоставил новейший эсминец Типа 055 «Уси», эсминец Типа 052D «Синин» и фрегат Типа 054A «Линьи». В состав китайского контингента также входили танкер для пополнения запасов и три вертолета.
Эти совместная учения — один из этапов более масштабной военной программы.
Совместные военные учения
Одними из наиболее интересных стали военно-морские учения «Бейбу/Взаимодействие —2024», прошедшие в сентябре в Японском и Охотском морях. На этих учениях отрабатывался целый ряд боевых сценариев — от артиллерийских ударов до маневров противовоздушной обороны. Ключевым элементом стала противолодочная оборона.
Китайские официальные лица неоднократно подчеркивали, что эти учения направлены на повышение военного потенциала двух стран в области реагирования на угрозы региональной безопасности. Но, что более важно, они призваны укрепить то, что Пекин назвал «стратегическим взаимным доверием» между Китаем и Россией.
Российские учения «Океан−2024», также состоявшиеся в сентябре, имели особую значимость в истории российско-китайского военного сотрудничества. Они стали крупнейшими военно-морскими учениями, проведенными Россией более чем за 30 лет: в них приняли участие свыше 400 военных кораблей, 120 самолетов и 90 000 военнослужащих.
Морское патрулирование
Кроме того, Россия и Китай провели несколько совместных морских патрулей в стратегически важных регионах. Одним из последних стало патрулирование вблизи Японии — пятая подобная операция в этом регионе. В ней участвовали как надводные корабли, так и подводные лодки, а целью являлась демонстрация мощи двух стран и способности защищать свои морские интересы.
Понятно, что это патрулирование усилило напряженность в отношениях с Японией, которая все больше обеспокоена растущим военным присутствием как России, так и Китая в прилегающих к ней водах. Ранее в 2024 году были проведены воздушное патрулирование над акваторией вблизи Аляски и военно-морские учения в Южно-Китайском море.
США, в частности, рассматривают военный альянс России и Китая как серьезную угрозу для своих усилий по поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Опасения НАТО и стратегические расчеты Китая
Растущая военная координация между Россией и Китаем не осталась незамеченной и в НАТО. Североатлантический альянс выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России, особенно в контексте продолжающегося военного конфликта на Украине. НАТО обвинила Пекин в том, что он является «решающим фактором, способствующим российской агрессии». В альянсе отметили продолжающуюся дипломатическую и экономическую поддержку Пекином Москвы.
Однако Китай отверг эти заявления и посоветовал НАТО держаться подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона. Китайские официальные лица неоднократно предостерегали от того, что они называют попытками Североатлантического альянса «привнести хаос» в регион.
Для Китая его отношения с Россией — не просто тактический союз, а долгосрочное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию Запада в ключевых регионах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Военное партнерство с Россией Китай рассматривает как краеугольный камень своей более широкой геополитической стратегии.
От соперничества к партнерству: историческая трансформация
В 1969 году напряженность переросла в открытый конфликт, когда советские и китайские войска столкнулись на реке Уссури. Но в последние годы отношения между двумя странами переросли взаимные подозрения и превратились в стратегическое партнерство, подпитываемое общими интересами и общими геополитическими вызовами.
За последние 10 лет Россия и Китай значительно укрепили свои экономические, политические и военные связи. Россия, в частности, стала все больше полагаться на китайские технологии, особенно в тех областях, где западные санкции ограничили ее доступ к передовой электронике и военной технике. Китай же извлек выгоду из внушительного боевого опыта России, особенно в таких сферах, как ракетные технологии и радиоэлектронная борьба.
Формирующийся военный блок?
Индо-Тихоокеанский регион, вероятно, ощутит на себе последствия этого крепнущего альянса.
Уже очевидно, что их партнерство становится чем-то большим, чем просто временный союз. Посредством совместных учений, морского патрулирования и крупномасштабных учений две страны закладывают основу для более постоянного военного блока, способного бросить вызов доминированию США и НАТО в ключевых регионах. В условиях роста напряженности по всему миру, особенно на Украине, в Тайване и Индо-Тихоокеанском регионе в целом, мир внимательно следит за тем, как Россия и Китай продвигаются вперед в сфере военного сотрудничества.