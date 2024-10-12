Firstpost: почему НАТО так беспокоит возросшее количество совместных учений России и Китая

Россия и Китай недавно провели противолодочные учения в Тихом океане, что стало еще одной важной вехой в углублении их военного сотрудничества. Очередное проявление военной солидарности происходит на фоне усиления глобальной напряженности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе страны все чаще оказываются в оппозиции к западным державам. Российско-китайские учения — лишь одна из многих совместных операций, проведенных этими странами за последний год. Это подчеркивает их общие стратегические цели и растущее значение их альянса на мировой арене, пишет издание.