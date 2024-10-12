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Firstpost: почему НАТО так беспокоит возросшее количество совместных учений России и Китая

Россия и Китай в последнее время наращивают военное сотрудничество в военной сфере, что вызывает беспокойство у НАТО. К каким последствиям для региональной стабильности и безопасности могут привести более тесные связи Москвы и Пекина, рассказывает Симантик Доверах в статье для Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Россия и Китай недавно провели противолодочные учения в Тихом океане, что стало еще одной важной вехой в углублении их военного сотрудничества. Очередное проявление военной солидарности происходит на фоне усиления глобальной напряженности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе страны все чаще оказываются в оппозиции к западным державам. Российско-китайские учения лишь одна из многих совместных операций, проведенных этими странами за последний год. Это подчеркивает их общие стратегические цели и растущее значение их альянса на мировой арене, пишет издание.

Военно-морская мощь

Противолодочные учения проходили в северо-западной части Тихого океана — регионе, приобретающем все большее геополитическое значение.

По данным Тихоокеанского флота России, учения были направлены на улучшение координации между ВМС двух стран при обнаружении и нейтрализации подводных лодок противника.

С российской стороны в учениях приняли участие два мощных эсминца «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также вертолет Ка-27ПЛ, который сыграл ключевую роль для обнаружения подводных лодок. Китай предоставил новейший эсминец Типа 055 «Уси», эсминец Типа 052D «Синин» и фрегат Типа 054A «Линьи». В состав китайского контингента также входили танкер для пополнения запасов и три вертолета.

Эти совместная учения — один из этапов более масштабной военной программы.

Оттачивая свою способность реагировать на подводные угрозы, Россия и Китай посылают сигнал своим противникам: их военное партнерство с каждым годом становится все более прочным и комплексным.

Совместные военные учения

Одними из наиболее интересных стали военно-морские учения «Бейбу/Взаимодействие —2024», прошедшие в сентябре в Японском и Охотском морях. На этих учениях отрабатывался целый ряд боевых сценариев от артиллерийских ударов до маневров противовоздушной обороны. Ключевым элементом стала противолодочная оборона.

Китайские официальные лица неоднократно подчеркивали, что эти учения направлены на повышение военного потенциала двух стран в области реагирования на угрозы региональной безопасности. Но, что более важно, они призваны укрепить то, что Пекин назвал «стратегическим взаимным доверием» между Китаем и Россией.

Поскольку обе страны сталкиваются с растущим давлением со стороны Запада, особенно Соединенных Штатов и их союзников в Европе и Азии, совместные учения доказывают решимость Москвы и Пекина сообща противостоять внешним вызовам.

Российские учения «Океан−2024», также состоявшиеся в сентябре, имели особую значимость в истории российско-китайского военного сотрудничества. Они стали крупнейшими военно-морскими учениями, проведенными Россией более чем за 30 лет: в них приняли участие свыше 400 военных кораблей, 120 самолетов и 90 000 военнослужащих.

Морское патрулирование

Кроме того, Россия и Китай провели несколько совместных морских патрулей в стратегически важных регионах. Одним из последних стало патрулирование вблизи Японии — пятая подобная операция в этом регионе. В ней участвовали как надводные корабли, так и подводные лодки, а целью являлась демонстрация мощи двух стран и способности защищать свои морские интересы.

Понятно, что это патрулирование усилило напряженность в отношениях с Японией, которая все больше обеспокоена растущим военным присутствием как России, так и Китая в прилегающих к ней водах. Ранее в 2024 году были проведены воздушное патрулирование над акваторией вблизи Аляски и военно-морские учения в Южно-Китайском море.

Непосредственная близость совместных российско-китайских патрулей к уязвимым районам, таким как воды у берегов Аляски и Японии, вызвала тревогу в Вашингтоне, Токио и других столицах.

США, в частности, рассматривают военный альянс России и Китая как серьезную угрозу для своих усилий по поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Опасения НАТО и стратегические расчеты Китая

Растущая военная координация между Россией и Китаем не осталась незамеченной и в НАТО. Североатлантический альянс выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России, особенно в контексте продолжающегося военного конфликта на Украине. НАТО обвинила Пекин в том, что он является «решающим фактором, способствующим российской агрессии». В альянсе отметили продолжающуюся дипломатическую и экономическую поддержку Пекином Москвы.

Однако Китай отверг эти заявления и посоветовал НАТО держаться подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона. Китайские официальные лица неоднократно предостерегали от того, что они называют попытками Североатлантического альянса «привнести хаос» в регион.

В очередной раз Пекин подчеркнул, что безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе не должна быть обусловлена приоритетами НАТО.

Для Китая его отношения с Россией не просто тактический союз, а долгосрочное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию Запада в ключевых регионах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Военное партнерство с Россией Китай рассматривает как краеугольный камень своей более широкой геополитической стратегии.

От соперничества к партнерству: историческая трансформация

Тесное военное сотрудничество между Россией и Китаем резко контрастирует с их отношениями во времена холодной войны, когда две страны были непримиримыми соперницами.

В 1969 году напряженность переросла в открытый конфликт, когда советские и китайские войска столкнулись на реке Уссури. Но в последние годы отношения между двумя странами переросли взаимные подозрения и превратились в стратегическое партнерство, подпитываемое общими интересами и общими геополитическими вызовами.

За последние 10 лет Россия и Китай значительно укрепили свои экономические, политические и военные связи. Россия, в частности, стала все больше полагаться на китайские технологии, особенно в тех областях, где западные санкции ограничили ее доступ к передовой электронике и военной технике. Китай же извлек выгоду из внушительного боевого опыта России, особенно в таких сферах, как ракетные технологии и радиоэлектронная борьба.

Формирующийся военный блок?

Углубление военных отношений между Москвой и Пекином имеет далеко идущие последствия для глобальной безопасности.

Индо-Тихоокеанский регион, вероятно, ощутит на себе последствия этого крепнущего альянса.

Уже очевидно, что их партнерство становится чем-то большим, чем просто временный союз. Посредством совместных учений, морского патрулирования и крупномасштабных учений две страны закладывают основу для более постоянного военного блока, способного бросить вызов доминированию США и НАТО в ключевых регионах. В условиях роста напряженности по всему миру, особенно на Украине, в Тайване и Индо-Тихоокеанском регионе в целом, мир внимательно следит за тем, как Россия и Китай продвигаются вперед в сфере военного сотрудничества.

НАТО