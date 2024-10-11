В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) Молдавии, сообщает правительство республики.
Ранее власти заблокировали доступ к каналам Шора, депутатов блока «Победа» Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также ряду молдавских СМИ. При попытке перейти на заблокированные каналы появляется надпись: «Этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство».
«НИР запросила у Telegram данные об администраторах чат-ботов, использованных IP-адресах и номерах телефонов лиц, причастных к управлению. Запрос сделан в рамках уголовных дел о незаконном финансировании политических партий и масштабной отмывке денег».
Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет президента Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.