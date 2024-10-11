Путин не поздравит победителя на выборах президента США

«Это крайне недружественное государство», — сказал Песков. На вопрос о том, будут ли российские власти поздравлять победителя, пресс-секретарь президента коротко сказал «вряд ли».
В сентябре Путин заявил, что фаворитом России на президентских выборах в США был бы действующий глава государства Джо Байден, но, так как он вышел из гонки, Москва отдает предпочтение Камале Харрис. По мнению Путина, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо», а если так, то после вступления в должность она может воздержаться от новых санкций.
Противник Харрис на выборах, республиканец Дональд Трамп, удивился этим словам. Он отметил, что Путин «играет в шахматы», и предположил, что российский президент пошутил.
В Белом доме попросили российскую сторону воздержаться от комментариев насчет выборов и вмешательств. Кремль в ответ заявил, что Путин отвечал на вопрос модератора беседы и приоритетом эта тема не является. Москва отвергает обвинения во вмешательстве.
Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.