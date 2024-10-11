Путин не поздравит победителя на выборах президента США

В сентябре Путин заявил, что фаворитом России на президентских выборах в США был бы действующий глава государства Джо Байден, но, так как он вышел из гонки, Москва отдает предпочтение Камале Харрис. По мнению Путина, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо», а если так, то после вступления в должность она может воздержаться от новых санкций.