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Молдавия отклонила предложение Приднестровья организовать еврореферендум

КИШИНЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Молдавия назвала предложение Приднестровья организовать референдум о вступлении в ЕС на своей территории «манипулятивным» и противоречащим законодательству.

Источник: Reuters

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — говорится в заявлении Бюро по реинтеграции, которое было опубликовано на сайте правительства Молдавии. Кроме того, там «призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс».

«Заявление политического представителя из Тирасполя можно трактовать только как акт манипуляции, сделанный, скорее всего, по указанию внешних сил», — указывается на сайте молдавского кабмина.

Ранее с соответствующим предложением выступил МИД непризнанной республики, который призвал не игнорировать мнение проживающих в Приднестровье молдаван и предложил открыть там избирательные участки. В нем указано, что на выборы в Приднестровье могут быть приглашены международные наблюдатели.

К предстоящему 20 октября референдуму, который пройдет вместе с выборами президента Молдавии, на контролируемой Кишиневом территории будет открыт 31 участок, что на десять участков меньше, чем на выборах в парламент 2021 года. Представители молдавской оппозиции назвали это решение дискриминационным.

ЕС