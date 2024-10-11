Молдавия отклонила предложение Приднестровья организовать еврореферендум

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — говорится в заявлении Бюро по реинтеграции, которое было опубликовано на сайте правительства Молдавии. Кроме того, там «призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс».