Хренин вручил военнослужащим госнаграды и погоны полковника

Глава военного ведомства выразил уверенность, что они и впредь будут достойно выполнять служебные обязанности, вносить свой вклад в дело укрепления обороноспособности государства.



«Ваше упорство и самоотверженность профессиональной деятельности, энергия и преданность Беларуси не только обеспечивают сохранение мира на белорусской земле, но и объединяют и вдохновляют возглавляемые вами воинские коллективы на новые свершения. Именно вы, достигшие вершин и признания в профессиональной деятельности, для многих военнослужащих белорусской армии являетесь тем ориентиром, на который они сегодня равняются. Будьте и впредь для них примером и образцом для подражания», — подчеркнул Виктор Хренин.