Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хренин вручил военнослужащим госнаграды и погоны полковника

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин вручил государственные награды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что они и впредь будут достойно выполнять служебные обязанности, вносить свой вклад в дело укрепления обороноспособности государства.

«Ваше упорство и самоотверженность профессиональной деятельности, энергия и преданность Беларуси не только обеспечивают сохранение мира на белорусской земле, но и объединяют и вдохновляют возглавляемые вами воинские коллективы на новые свершения. Именно вы, достигшие вершин и признания в профессиональной деятельности, для многих военнослужащих белорусской армии являетесь тем ориентиром, на который они сегодня равняются. Будьте и впредь для них примером и образцом для подражания», — подчеркнул Виктор Хренин.