Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — заявили в Кишиневе и призвали Тирасполь не вмешиваться в процесс голосования.