Показал пример: волгоградский губернатор привился от гриппа

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров на своем примере продемонстрировал способ защититься от тяжелого течения гриппа. Прививку он сделал без отрыва от профессиональной деятельности — во время рабочего визита в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1. Здесь обсуждалась, как изменится медучреждение через пять лет.