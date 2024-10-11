Показал пример: волгоградский губернатор привился от гриппа

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров на своем примере продемонстрировал способ защититься от тяжелого течения гриппа. Прививку он сделал без отрыва от профессиональной деятельности — во время рабочего визита в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1. Здесь обсуждалась, как изменится медучреждение через пять лет.
Прививочная кампания от гриппа стартовала в регионе в конце августа. Пункты вакцинации имеются и в поликлиника, и в ФАПах. По заявкам на предприятия и в организации выезжают бригады медиков.
На сегодняшний день в области вакцинировались больше 827,8 тысяч жителей региона разных возрастов, это 33,7% от общего населения, уточняют в пресс-службе обладминистрации, подчеркивая, что по этому показателю область входит в первую десятку субъектов РФ. Ранее о вирусах-мутантах, атакующих детей, предупредила волгоградцев врач-педиатр.