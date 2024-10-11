Мэр Шелест наградил омичей за помощь в благоустройстве города

«Лично поблагодарил волонтеров и организаторов. Искренне признателен им за огромный и добросовестный труд, а также за огромные усилия, с помощью которых общественные пространства Омска с каждым годом постепенно меняются к лучшему», — выразил благодарность мэр Омска Сергей Шелест на своей странице в соцсети «Телеграм».