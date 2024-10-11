Мэр Шелест наградил омичей за помощь в благоустройстве города

Согласно условиям госпрограммы, финансирование на благоустройство общественных мест выделялось при активном голосовании граждан за конкурсную территорию. Вовлекали же омичей к соучастию в жизни города награжденные сегодня. В общей сложности весной 2024 года в голосовании приняло участие около 130 тысяч человек.
Памятные подарки активистам лично вручал мэр Омска Сергей Шелест. Глава города отметил несколько десятков номинантов и добавил, что мнение отдавших свой голос будет учтено при планировании работ на 2025 год.
«Лично поблагодарил волонтеров и организаторов. Искренне признателен им за огромный и добросовестный труд, а также за огромные усилия, с помощью которых общественные пространства Омска с каждым годом постепенно меняются к лучшему», — выразил благодарность мэр Омска Сергей Шелест на своей странице в соцсети «Телеграм».
Отметим, программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Омске с 2017 года. За это время благоустроена 221 дворовая территория, обновлены 35 общественных пространств и 78 малых зон рекреации. В голосовании за выбор территории для преобразования приняли участие порядка 581 тысячи человек.
Под благоустройство, в частности, попали Набережная реки Оми, Театральная площадь, Дом дружбы. В 2024 году преображен Городской сад, расположенный в районе Концертного зала Омской филармонии.