На полученных Киевом F-16 заметили израильское оборудование

Как отметили эксперты АЦ ВКО, оборудование F-16 израильской разработки «является вполне современным, разработанным и принятым на вооружение в XXI веке». «Однако оно не совсем подходит для той обстановки, в которой F-16 будут действовать на Украине. Комплексы обороны ориентированы в первую очередь на противодействие ракетам ПЗРК (переносных ракетных зенитных комплексов — прим. ТАСС), то есть эффективны при действии авиации непосредственно над боевыми порядками пехоты. Система JHCMS предназначена для более эффективного ближнего воздушного боя. Вероятность того, что украинские F-16 будут действовать в таких режимах, исчезающе мала», — считают в центре.