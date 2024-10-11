Антонов в последнем перед отставкой интервью предупредил США о пропасти

По его словам, на успехи российских войск в Донбассе и провал наступления ВСУ на Курскую область Вашингтон может ответить только «теми же избитыми тезисами о “поддержке, пока мы можем”». По его словам, со стороны Вашингтона в адрес Украины «нет никаких сигналов [своим] клиентам о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров». «Нет и никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», — добавил он. Вместо этого Соединенные Штаты «продолжают опасную дискуссию» о возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь России западными дальнобойными ракетами, указал дипломат.