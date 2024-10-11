МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня

«Формула мира» Зеленского содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах Крыме, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Украина и западные страны не признали результаты референдумов, которые перед присоединением прошли в этих регионах. Москва исключает возможность переговоров на таких условиях и призывает Киев учесть «реалии на земле».