В омской исправительной колонии № 4 назначили нового начальника

В УФСИН по Омской области произошли изменения в кадровом составе. С 9 октября временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4 назначен Роман Козлов.
Ранее, с 4 июля, Роман Козлов занимал должность временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения № 12. Однако постоянным руководителем этого учреждения был назначен Сергей Иванов.
До недавнего времени Козлов также работал на посту заместителя начальника следственного изолятора СИЗО-1 в Омске. Его опыт и профессиональная деятельность в системе УФСИН сыграли ключевую роль в назначении на новую должность.
Ранее стало известно, что в областном Следственном комитете сменился руководитель. Как стало известно порталу Om1.ru от источника в силовых структурах, указом президента РФ им назначен 49-летний Виталий Батищев.
Напомним, его предшественник Олег Винников ушёл в отставку и позже стал представителем губернатора в северных регионах Омской области.