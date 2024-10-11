Теряем союзника? Почему Вучич подписал декларацию об осуждении действий РФ на Украине

Несмотря на то, что Сербия и Россия являются дружественными странами и состоят в партнерских отношениях, сербский президент Александр Вучич вместе с другими лидерами стран Юго-Восточной Европы подписал декларацию с осуждением действий РФ на территории Украины. Документ был принят 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа. А незадолго до этого впервые за несколько лет Вучич не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, военным экспертом Евгением Михайловым, говорит ли это об ухудшении отношений Сербии и России.
По словам эксперта, Александр Вучич действительно подписал декларацию об осуждении действий России на Украине, однако внес туда существенное изменение, согласно которому Сербия не станет вводить антироссийские санкции. Это говорит о том, что страна пытается сохранить нейтралитет.
— Вучич поучаствовал в изменении новой декларации в том пункте, где оговаривались санкции против РФ. Он не согласился поддержать их, стараясь максимально смягчить эти положения документа. Потому что прекрасно осознает, что сербский народ не поддержит его, если он займет жесткую позицию в этом вопросе, — объяснил политолог.
Президент Сербии подписал документ, принятый на саммите Украина — Юго-Восточная Европа, под давлением западных стран, подчеркнул эксперт.
— Когда страна находится в окружении врагов, в частности вблизи блока НАТО, организовавшего в 1999 бомбардировку Югославии снарядами, невольно задумываешься о последствиях. Тогда Россия оказала помощь Сербии в противостоянии альянсу, но сейчас мы заняты событиями на Украине. Поэтому они стараются лавировать между блоком НАТО и интересами РФ, не поддерживая антироссийские санкции, — заключил Михайлов.
4 октября стало известно, что Канада и страны Северной Европы планируют объединиться в новый альянс, чтобы противостоять активности России и Китая в Арктическом регионе. Какие цели может преследовать новое содружество и как эти действия могут отразиться на РФ — в материале «ВМ».