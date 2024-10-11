Теряем союзника? Почему Вучич подписал декларацию об осуждении действий РФ на Украине

Несмотря на то, что Сербия и Россия являются дружественными странами и состоят в партнерских отношениях, сербский президент Александр Вучич вместе с другими лидерами стран Юго-Восточной Европы подписал декларацию с осуждением действий РФ на территории Украины. Документ был принят 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа. А незадолго до этого впервые за несколько лет Вучич не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, военным экспертом Евгением Михайловым, говорит ли это об ухудшении отношений Сербии и России.