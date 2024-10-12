НАТО поворачивается к Индо-Тихоокеанскому региону

В-третьих, НАТО должна публично заявить о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе и в частном порядке предупредить Китай о том, что, если он применит силу против Тайваня, его экономические отношения с Европой будут навсегда изменены. Лидеры стран НАТО могут рассказать своим китайским коллегам о разрушительных санкциях, а также о долгосрочных мерах контроля за экспортом технологий и других товаров, которые будут введены в действие независимо от продолжительности или исхода возможной войны.