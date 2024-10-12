НАТО поворачивается к Индо-Тихоокеанскому региону

В статье говорится, что поставки Китаем товаров двойного назначения в Россию стали жизненно важным фактором для ее оборонно-промышленного комплекса, а поставки Северной Кореей боеприпасов и баллистических ракет помогли Москве пополнить свои запасы оружия.
Эта ситуация, по мнению Сакса, может повлиять на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе: в обмен на полученную поддержку Россия, скорее всего, окажет техническую помощь ядерной программе и программам создания баллистических ракет Северной Кореи, а также продолжит поддерживать позиции Пекина и Пхеньяна на основных геополитических линиях разлома в Азии.
Но потенциальный вклад НАТО, связанный с применением жесткой силы, ограничен. Альянсу, говорится в материале, следует сосредоточиться на сдерживании России и подготовке к тому дню, когда США, возможно, придется вступить в прямой конфликт в Азии. Сейчас его наиболее полезный вклад в обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в разъяснении Китаю экономических издержек «агрессии», изучении сотрудничества в оборонной промышленности со странами региона и реализации отдельных проектов, связанных с киберугрозами, экономическим принуждением и дезинформацией.
Разворот НАТО в Азию
В Лондонской декларации 2019 года Китай впервые был упомянут в официальном заявлении НАТО. С тех пор упоминания о Китае стали более конкретными, особенно после начала российско-украинского конфликта.
Впервые лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, известные как индо-тихоокеанская «четверка», приняли участие в саммите НАТО. В декларации Вашингтонского саммита 2024 года использовались самые резкие на сегодняшний день формулировки: Китай обвинялся в том, что он стал «решающим фактором, способствующим войне России против Украины». Западные страны предупредили Пекин, что «крупнейшая война в Европе в новейшей истории» обязательно «негативно повлияет на его интересы и репутацию».
Вызовы для НАТО
Во-первых, в Индо-Тихоокеанском регионе члены НАТО обеспокоены тем, что, если Китай применит силу против Тайваня, а США встанут на его защиту, Вашингтону придется идти на сложные компромиссы, которые вынудят его союзников по НАТО взять на себя большую часть бремени сдерживания России. А если сдерживание в Тайваньском проливе потерпит неудачу, экономические последствия для Европы будут разрушительными.
Во-вторых, конфликт на Корейском полуострове приведет к аналогичным последствиям. Хотя неизвестно, вступятся ли США за Тайвань, нет никаких сомнений в том, что они будут защищать Южную Корею. Война на Корейском полуострове может заставить США передислоцировать свои войска из Европы и нанесет ущерб европейской экономике, поскольку, согласно недавнему анализу, она сократит мировой ВВП на 4 трлн долларов.
В-третьих, ситуация усугубляется из-за расширяющегося военного сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР. Китай и Россия активно развивают военные отношения, включая совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, первое в истории совместное патрулирование береговой охраной в Арктике и первое в истории совместное патрулирование вблизи Аляски. Россия, со своей стороны, полностью поддерживает позицию Китая по Тайваню. В июне 2024 года Россия и Северная Корея возобновили свой союз времен холодной войны, включая обязательства о взаимной обороне. В обмен на поставку России ценных артиллерийских снарядов Северная Корея, вероятно, получила поддержку для своих программ создания ядерного оружия и баллистических ракет, предполагает Сакс.
Что предпримет НАТО
Сейчас, по мнению некоторых членов НАТО, не время брать на себя дополнительные обязательства. Но игнорировать возможный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе тоже нельзя.
Во-первых, членам НАТО, по мнению автора, следует учитывать, что такой конфликт вынудит их взять на себя бремя сдерживания и обороны от обычных вооружений в Европе. С практической точки зрения это повлечет за собой увеличение расходов на оборону, восстановление оборонно-промышленных комплексов и проведение оперативного планирования с учетом крупного военного присутствия США в другом регионе и сокращения численности американских силы в Европе.
Во-вторых, члены НАТО и их партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе должны развивать индивидуальное сотрудничество, уделяя особое внимание промышленному сотрудничеству. Североатлантический альянс должен стремиться к улучшению оперативной совместимости и взаимозаменяемости в области боеприпасов, а также противовоздушной и противоракетной обороны со своими партнерами по упомянутой «четверке». Обмен технологиями и совместное производство также важны.
В-третьих, НАТО должна публично заявить о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе и в частном порядке предупредить Китай о том, что, если он применит силу против Тайваня, его экономические отношения с Европой будут навсегда изменены. Лидеры стран НАТО могут рассказать своим китайским коллегам о разрушительных санкциях, а также о долгосрочных мерах контроля за экспортом технологий и других товаров, которые будут введены в действие независимо от продолжительности или исхода возможной войны.
В-четвертых, НАТО следует попытаться противостоять утверждениям Китая о том, что именно альянс разжигает конфликт в регионе.
Пекин пытается связать усиление присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе с растущей вероятностью конфликта. Североатлантический альянс, как считает Сакс, должен объяснить, что у него нет планов расширения в данном регионе. В то же время генсек НАТО должен регулярно встречаться с высокопоставленными китайскими официальными лицами и объяснять им, как действия Китая влияют на деятельность альянса в регионе.