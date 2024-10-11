Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств — Аксенов

«Конечно, проблем масса. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, недофинансирования развития спортивной инфраструктуры. Ее крайне недостаточно. Мы за 10 лет ушли вперед по многим вопросам, в первую очередь в плане безопасности, энергообеспечения, водообеспечения, логистики, но спорт и культура остались в определенной части недофинансированными», — сказал он.