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Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств — Аксенов

Ялта, 11 окт — РИА Новости Крым. Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, проблем масса. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, недофинансирования развития спортивной инфраструктуры. Ее крайне недостаточно. Мы за 10 лет ушли вперед по многим вопросам, в первую очередь в плане безопасности, энергообеспечения, водообеспечения, логистики, но спорт и культура остались в определенной части недофинансированными», — сказал он.

По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.

Кроме того, по словам главы республики, «критично важен» вопрос зарплат тренеров и наставников в Крыму, уровень которых сегодня очень низок.

«По большому счету, для молодого человека заняться тренерской работой — это еще и вопрос выживания. Это неправильно», — отметил руководитель региона.