Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств — Аксенов

«Конечно, проблем масса. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, недофинансирования развития спортивной инфраструктуры. Ее крайне недостаточно. Мы за 10 лет ушли вперед по многим вопросам, в первую очередь в плане безопасности, энергообеспечения, водообеспечения, логистики, но спорт и культура остались в определенной части недофинансированными», — сказал он.
По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.
Кроме того, по словам главы республики, «критично важен» вопрос зарплат тренеров и наставников в Крыму, уровень которых сегодня очень низок.
«По большому счету, для молодого человека заняться тренерской работой — это еще и вопрос выживания. Это неправильно», — отметил руководитель региона.