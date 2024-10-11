ОБСЕ может снизить давление Молдавии на экономику ПМР, заявили в республике

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. ОБСЕ может помочь снизить давление Молдавии на экономику Приднестровья, заявил в пятницу журналистам первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник.
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
«Мы надеемся, что весь спектр обозначенных проблем, начиная от банковской, от закрытия предприятий, от создание дополнительного фискального давления на экономических агентов Приднестровья, вот весь этот спектр, так или иначе, при содействии ОБСЕ появится на площадках для обсуждений. Мы надеемся, появится потенциал для разрешения этих проблем», — сказал Оболоник по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом.
Первый вице-премьер ПМР также добавил, что на встрече с делегацией ОБСЕ подробно говорили о работе машиностроительных предприятий Приднестровья, экспорт которых блокирует Молдавия. По его словам, из-за действий Кишинева недавно производство приостановил завод «Молдавизолит».
«В общении с делегацией ОБСЕ приводились примеры остановки предприятия. Речь шла о “Молдавизолите”, об “Электромаше”, о тех изъятиях у наших экономических агентов, которые происходят в рамках взимания таможенной пошлины. Предприятия действительно испытывают глобальную проблему. Что может быть хуже остановок производства? И это говорит о том, что разрешать эту проблему нужно в кратчайший срок, иначе потенциала для восстановления может не оказаться», — отметил Оболоник.
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.