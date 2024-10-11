ОБСЕ может снизить давление Молдавии на экономику ПМР, заявили в республике

«В общении с делегацией ОБСЕ приводились примеры остановки предприятия. Речь шла о “Молдавизолите”, об “Электромаше”, о тех изъятиях у наших экономических агентов, которые происходят в рамках взимания таможенной пошлины. Предприятия действительно испытывают глобальную проблему. Что может быть хуже остановок производства? И это говорит о том, что разрешать эту проблему нужно в кратчайший срок, иначе потенциала для восстановления может не оказаться», — отметил Оболоник.