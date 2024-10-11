Инна Шеина займет пост первого вице-мэра Воронежа

Об этом в своем telegram-канале в пятницу, 11 октября, рассказал мэр столицы Черноземья Сергей Петрин.
«Инна Шеина прошла все необходимые согласования на должность моего первого заместителя. На ближайшее заседание городской Думы вынесем ее кандидатуру на утверждение», — пояснил градоначальник.
Серьезные кадровые перестановки в городской администрации Сергей Петрин анонсировал сразу же после своего официального избрания. В том числе было заявлено и о том, что руководитель управы Центрального района пойдет на повышение. Временно исполняющим обязанности первого заместителя главы по городскому хозяйству тогда назначили Алексея Рыженина.