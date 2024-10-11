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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters.

Источник: AP 2023

«Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — утверждает политик.

Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.

В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.

В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

Путин Владимир