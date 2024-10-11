Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

«Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — утверждает политик.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.