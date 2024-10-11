Герман Греф погулял в Омске по Любинскому проспекту

Омск посетил Герман Греф. В новом корпусе ОмГУ у метромоста он встретился со студентами и прочитал им лекцию об искусственном интеллекте. Поделился председатель правления Сбера секретами планирования жизни, постановки целей и задач. Студенты смогли задать ему вопросы и получить ответы.
О визите Германа Грефа в Омск и дальнейших планах сотрудничества при его участии сообщил губернатор Виталий Хоценко в своём Телеграм-канале.
После лекции Греф прогулялся по Любинскому проспекту, несмотря на погоду, посетил парк «Зелёный остров» и главные достопримечательности Омска.
Отметим, что Омск — не чужой город для Германа Грефа. В 1990 году он окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности «правоведение».