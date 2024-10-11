В Польше задумались о наступлении на Петербург

Анджейчак подчеркнул, что европейские страны «должны взять инициативу в свои руки» и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. Он уточнил, что с этой целью Польша в настоящее время закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения России.