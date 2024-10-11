Лукашенко поручил сделать Шкловский район образцовым, как «мини-Беларусь»

Александр Лукашенко ознакомился с кукурузным полем, где провели эксперимент с возделыванием сортов как отечественной, так и зарубежной селекции, а также изучил наработки ученых и технические решения для борьбы с вымочками на полях. Указывая на два фактически идеальных поля, которые содержатся в надлежащем прядке, Президент подчеркнул, что так должно быть не только в этом месте.
«Тебе как министру (Сергей Бартош ранее возглавлял Минсельхозпрод. — Прим. БЕЛТА). Обязательно. Возьми на вооружение, чтобы все было сделано», — поручил белорусский лидер.
Он отметил, что в районе решено восстановить комбикормовый завод, и это в том числе задача для главы района.
«ОАО “Александрийское” работы хватает, пусть работает на земле. Тебе надо восстановить этот завод. Мы тебе поможем. Деньги уже выделены. Но чтобы ты взял под контроль. У тебя муха не пролетит».
И не только завод, но в порядке должны быть и все другие важные объекты инфраструктуры. Это в первую очередь райагросервис, который призван оказывать широкий спектр услуг сельскохозяйственному сектору, начиная от ремонта техники.
«Сделай так, как “мини-Беларусь”, чтобы у тебя была и сельхозтехника (райагросервис. — Прим. БЕЛТА), и ПМК строительная, льносемстанция. Все доведи до ума. Скажи, что тебе надо. Мы тебе поможем. Но не так: проси больше — дадут меньше. Что ты должен сделать — это твое. Подключай все эти заводы, фабрики. А он (руководитель ОАО “Александрийское”. — Прим. БЕЛТА) пусть занимается своим делом. Пускай восстановит “Александрийское”, чтобы было любо-дорого посмотреть. Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому что это моя родина и твоя вотчина. А для того, чтобы показать, как надо действовать. Здесь Оршанский район (рядом. — Прим. БЕЛТА). Они следом будут идти за тобой. В общем, ты знаешь, как надо, что надо сделать», — заявил Александр Лукашенко.
Он также подчеркнул, что у председателей райисполкомов должна быть «железобетонная власть» и все поручения должны неукоснительно исполняться. То же самое касается решений на уровне губернатора, когда он ставит задачи перед главами районов: «Собрались в кружок за столом, наметили — железно надо сделать. Мужики, не будем делать, труба нам будет. Никто нас не спасет. Нам нужна железная дисциплина. А делать мы все умеем. Но надо это делать».
В подтверждение своих слов Президент опять-таки привел конкретное поле, которое он посещал: "Это ужас был. А сейчас 100 центнеров с гектара дает кукурузу. Потому что делают, как надо. Поэтому нам надо работать. Поле хорошее. Не могли получить урожай — получаем. Потому что делаем вовремя и правильно. Поэтому сделай в Шкловском районе. У тебя для этого все есть — база, крепкие хозяйства в основном.
Напомнил Александр Лукашенко и о своем поручении по надлежащему использованию крупного современного хранилища для фруктов.
«Хранилище шикарное. Там надо яблоко хранить, сливу, вишню. Россия рядом (рынок сбыта. — Прим. БЕЛТА)», — сказал он.
Еще раз обращаясь к Сергею Бартошу, Александр Лукашенко поручил: «Поэтому смотри. Все, что построено, должно идеально работать. Требуй капитально».
«Это надо масштабировать по всей республике. Тогда будем конкурентны и богаты».
Александр Лукашенко также отметил, что все эти поручения в целом укладываются в то, что он говорит в последнее время о необходимости навести порядок в стране и задать на какое-то количество лет курс развития для молодого поколения, которое, безусловно, талантливое, но далеко не всегда тяготеет к практической работе на земле: «Нам надо паровоз поставить на нужные рельсы и толкнуть, чтобы дети не могли повернуть его 10−15 лет».