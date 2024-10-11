Лукашенко поручил сделать Шкловский район образцовым, как «мини-Беларусь»

«Сделай так, как “мини-Беларусь”, чтобы у тебя была и сельхозтехника (райагросервис. — Прим. БЕЛТА), и ПМК строительная, льносемстанция. Все доведи до ума. Скажи, что тебе надо. Мы тебе поможем. Но не так: проси больше — дадут меньше. Что ты должен сделать — это твое. Подключай все эти заводы, фабрики. А он (руководитель ОАО “Александрийское”. — Прим. БЕЛТА) пусть занимается своим делом. Пускай восстановит “Александрийское”, чтобы было любо-дорого посмотреть. Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому что это моя родина и твоя вотчина. А для того, чтобы показать, как надо действовать. Здесь Оршанский район (рядом. — Прим. БЕЛТА). Они следом будут идти за тобой. В общем, ты знаешь, как надо, что надо сделать», — заявил Александр Лукашенко.



Он также подчеркнул, что у председателей райисполкомов должна быть «железобетонная власть» и все поручения должны неукоснительно исполняться. То же самое касается решений на уровне губернатора, когда он ставит задачи перед главами районов: «Собрались в кружок за столом, наметили — железно надо сделать. Мужики, не будем делать, труба нам будет. Никто нас не спасет. Нам нужна железная дисциплина. А делать мы все умеем. Но надо это делать».