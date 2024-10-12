Как юристу — непонятно. Томаш Шмидт высказался о незаконности действий по аннулированию его паспорта

«Как юристу, как гражданину Польши просто не понятно, как это можно сделать», — сказал он.
С одобрения Евросоюза. Томаш Шмидт сообщил, что его паспорт аннулирован
Томаш Шмидт указал на отсутствие правил и соблюдения законов. «Можно делать все против Конституции польской, против законов? Это же не по закону, что человек не получил решение органа (об аннулировании паспорта. — Прим. БЕЛТА). Я ничего не получил», — уточнил он.
Польский экс-судья пояснил, что узнал о таком решении из польских СМИ. «Но как это? Чтобы это решение заработало, по польскому закону надо, чтобы человек получил это решение, перечитал, что в нем», — пояснил он. При этом, добавил он, должна быть возможность пересмотра решения в иной инстанции.
«Есть мои адреса, моя электронная почта. Я думаю, польские власти (прокуратура или кто там?) понимают, как работает электронная почта. Или у них там понятия об этом нет?» — выразил он недоумение.