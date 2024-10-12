Как юристу — непонятно. Томаш Шмидт высказался о незаконности действий по аннулированию его паспорта

С одобрения Евросоюза. Томаш Шмидт сообщил, что его паспорт аннулирован

Томаш Шмидт указал на отсутствие правил и соблюдения законов. «Можно делать все против Конституции польской, против законов? Это же не по закону, что человек не получил решение органа (об аннулировании паспорта. — Прим. БЕЛТА). Я ничего не получил», — уточнил он.