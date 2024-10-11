И.о. мэра Самары Иван Носков о работе в городе: «Будет сложно, но интересно»

«Встречался с губернатором Вячеславом Федорищевым по вопросам дальнейшей работы. Он ставит очень серьезные задачи на ближайшее время и на более далекую перспективу. Чувствую, будет сложно, но интересно!», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.