И.о. мэра Самары Иван Носков о работе в городе: «Будет сложно, но интересно»

В администрации Самары произошли кадровые перестановки. Пост первого заместителя главы города занял Иван Носков — бывший мэр Дзержинска (Нижегородская область). Однако пока он исполняет обязанности градоначальника, ведь Елена Лапушкина все еще находится в отпуске.
«Встречался с губернатором Вячеславом Федорищевым по вопросам дальнейшей работы. Он ставит очень серьезные задачи на ближайшее время и на более далекую перспективу. Чувствую, будет сложно, но интересно!», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.
Чиновник отметил, что в ближайшее время ему предстоит знакомство с коллективом городской администрации, депутатами и представителями НКО. Также он призвал самарцев высказывать свои предложения: «Все мнения важны».