Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И.о. мэра Самары Иван Носков о работе в городе: «Будет сложно, но интересно»

Иван Носков, который сейчас занимает пост и.о. главы Самары, рассказал о предстоящей работе в городе.

Источник: соцсети

В администрации Самары произошли кадровые перестановки. Пост первого заместителя главы города занял Иван Носков — бывший мэр Дзержинска (Нижегородская область). Однако пока он исполняет обязанности градоначальника, ведь Елена Лапушкина все еще находится в отпуске.

«Встречался с губернатором Вячеславом Федорищевым по вопросам дальнейшей работы. Он ставит очень серьезные задачи на ближайшее время и на более далекую перспективу. Чувствую, будет сложно, но интересно!», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что в ближайшее время ему предстоит знакомство с коллективом городской администрации, депутатами и представителями НКО. Также он призвал самарцев высказывать свои предложения: «Все мнения важны».