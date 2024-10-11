The Economist: у Израиля есть четыре варианта удара по Ирану

Сегодня Израиль снова находится на грани нанесения удара по Ирану. Но в этот раз у Нетаньяху не будет проблем с получением одобрения кабинета министров, который сейчас, пожалуй, еще более фанатичен, чем он сам, пишет The Economist. Командующие вооруженных сил Израиля больше не возражают против подобных действий. И на этот раз Израиль считает, что удача на его стороне.
Лидеры Израиля убеждены, что больше 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю 1 октября, не оставляют им иного выбора, кроме как нанести ответный удар. То, какую форму примет возмездие, может иметь широкомасштабные последствия для Ближнего Востока и стран за его пределами. Согласно изданию, Израиль рассматривает четыре типа целей.
Ядерные объекты
Нетаньяху давно выступает за бомбардировку объектов, где Иран обогащает уран и проводит исследования в рамках своей ядерной программы. Но они расположены по всей стране в хорошо укрепленных местах глубоко под землей. Для уничтожения бункеров и нанесения значительного ущерба таким целям потребуется большое количество ракет, запущенных с десятков самолетов, находящихся на расстоянии не менее 1200 километров от Израиля, пишет The Economist. Военно-воздушные силы Израиля являются самыми мощными в регионе, но им, возможно, будет трудно приостановить ядерную программу Ирана более чем на несколько месяцев.
Порты
Более уязвимой стратегической целью являются главные порты Ирана, в частности нефтяные терминалы, которые обеспечивают большую часть валютных поступлений страны. Израильские стратеги считают, что их уничтожение нанесет серьезный удар по и без того шаткой экономике Ирана. Они также надеются, что это может спровоцировать дальнейшие волнения внутри Ирана, а некоторые даже мечтают, что это поможет привести к падению нынешнего режима.
Лидеры
В качестве еще одного варианта Израиль рассматривает прямой удар по иранским лидерам, подобно тому, как он атаковал лидеров иранских прокси — «Хезболлы» в Ливане и ХАМАС в Газе. Это непростая задача, поскольку самые высокопоставленные лица Ирана почти наверняка укрылись бы в секретных защищенных местах, если бы израильский удар казался неизбежным, пишет The Economist. И последствия таких атак всегда неопределенны. Вопрос о том, кто заменит стареющего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уже является предметом многочисленных обсуждений.
Ракетные базы
Наиболее очевидным военным ответом Израиля был бы удар в формате «око за око» — по ракетным базам Ирана. Понятно, что такой сценарий с наименьшей вероятностью спровоцирует еще один ракетный залп со стороны Ирана.
Израиль выдержал два мощных ракетных залпа Ирана — в апреле и октябре — практически без потерь или серьезного ущерба, а это доказывает, что страна может противостоять всему, что на нее обрушит Иран.
Те, кто выступает за нанесение ударов по ядерной программе и экономической инфраструктуре Ирана, считают, что Израиль обладает редкой инициативой, поскольку в течение нескольких недель обезглавил основных лидеров «Хезболлы» — самого могущественного иранского ополчения в регионе, а также уничтожил значительную часть ее ракетного арсенала.
Почему же Израиль до сих пор не нанес ответного удара?
Не все в израильских кругах, занимающиеся вопросами безопасности, стремятся изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Некоторые генералы советуют соблюдать осторожность. На их взгляд, Израиль не может позволить себе начать кампанию такого масштаба без координации со своим главным союзником — Соединенными Штатами. А президент Джо Байден публично выступил против нападения Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана, поскольку это может привести к резкому росту мировых цен на энергоносители накануне выборов в Америке. До сих пор Байден также выступал против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана.
Нетаньяху даже запретил министру обороны Йоаву Галланту отправиться в Вашингтон для обсуждения возможных вариантов. Сообщается, что 9 октября Нетаньяху почти час разговаривал по телефону с Байденом. Большую часть разговора они обсуждали возможные удары по Ирану, но, похоже, не пришли к единому мнению.
Некоторые генералы даже предостерегают от утраты уже достигнутых успехов. Но с катастрофы 7 октября 2023 года доверие к израильским военным и руководителям спецслужб снизилось. Как и Нетаньяху, сейчас они, похоже, готовы пойти на риск разрушительного конфликта, чтобы превратить величайшее фиаско Израиля в победу в региональной войне. Но, как и Нетаньяху, они могут стать жертвами собственного высокомерия.