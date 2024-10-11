The Economist: у Израиля есть четыре варианта удара по Ирану

Сегодня Израиль снова находится на грани нанесения удара по Ирану. Но в этот раз у Нетаньяху не будет проблем с получением одобрения кабинета министров, который сейчас, пожалуй, еще более фанатичен, чем он сам, пишет The Economist. Командующие вооруженных сил Израиля больше не возражают против подобных действий. И на этот раз Израиль считает, что удача на его стороне.