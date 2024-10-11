Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье.
Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова.
«Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии», — говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.
Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.