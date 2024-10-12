UnHerd: грядущая полярная война — чьей будет Антарктида?

Однако теперь эта безопасность, похоже, находится под угрозой. В январе 2022 года кто-то перерезал основной подводный кабель в этом районе. В апреле 2024 года кабели на авиабазе Эвенес тоже были отключены. Это особенно зловеще, поскольку именно там Норвегия и НАТО держат парк самолетов F-35. Норвежцы провели расследование обоих инцидентов и пришли к выводу, что явного виновника нет. Но некоторые считают, что норвежцы обходят проблему стороной, потому что не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.