UnHerd: грядущая полярная война — чьей будет Антарктида?

Полюсы, находящиеся подо льдом, таят в себе множество богатств в виде нефти, газа, полезных ископаемых и рыбы. И большая часть этого богатства теоретически принадлежит не пингвинам и даже не человечеству, а правительству Его Величества, пишет издание.
Но не стоит ожидать, что Британия внезапно и в одночасье станет еще одним членом ОПЕК. Помимо юридических препятствий — строгих правил, регулирующих промышленную эксплуатацию на полюсах, — неясно, смог бы Лондон защитить эти обширные территории, даже если бы захотел. В окружении соперников и иностранных инвесторов, которые уже выдвигают свои собственные претензии, Британия рискует проиграть.
У Британии есть интересы как на Северном, так и на Южном полюсе. Что касается обширной британской антарктической территории, то наибольший интерес, конечно, вызывает черное золото. По оценкам экспертов, обнаруженное в мае нефтяное месторождение могло бы полностью удовлетворить мировой спрос в течение почти 15 лет.
Северный полюс, со своей стороны, важен не столько с точки зрения природных ресурсов, сколько из-за связи.
Будь то доставка еды на дом или наведение ракет НАТО — и то, и другое было бы невозможно без сети наземных спутниковых станций на Шпицбергене. Не менее важно и то, что на этих пустынных островах есть жизненно важный высокоскоростной интернет-кабель. Неудивительно, что Энтони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании, подчеркнул, что этот регион представляет собой точку опоры британской безопасности.
Однако теперь эта безопасность, похоже, находится под угрозой. В январе 2022 года кто-то перерезал основной подводный кабель в этом районе. В апреле 2024 года кабели на авиабазе Эвенес тоже были отключены. Это особенно зловеще, поскольку именно там Норвегия и НАТО держат парк самолетов F-35. Норвежцы провели расследование обоих инцидентов и пришли к выводу, что явного виновника нет. Но некоторые считают, что норвежцы обходят проблему стороной, потому что не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.
Как бы то ни было, Уайтхолл (нарицательное обозначение британского правительства — Прим. ред.) наращивает свое присутствие как на севере, так и на юге. Например, в 2023 году Министерство обороны Британии объявило о создании лагеря Королевской морской пехоты недалеко от норвежского города Тромсё. Британия также пообещала отремонтировать ключевую базу Королевских ВВС на Фолклендских островах. Это, безусловно, оправдано: Аргентина — ее давний противник — явно заметила, что нефтяные месторождения Антарктики простираются далеко на север, вплоть до Фолклендских островов, притом что Британия готовится добывать нефть из 23 скважин на нефтяном месторождении Sea Lion.
Достаточно вспомнить, что она сдала острова Чагос и Диего-Гарсия. Тем временем министр иностранных дел Аргентины, почуяв «дойную корову», пообещал «восстановить полный суверенитет» над тем, что он называет Мальвинскими островами (другое название Фолклендских островов — Прим. ред.). Хотя официально Британия утверждает, что ее позиция «непоколебима», премьер-министр Кир Стармер, по крайней мере на первый взгляд, проявил удивительную сдержанность в отношении сохранения Фолклендских островов за Британией.
Во-первых, Лондон строго соблюдает коммерческий протокол 1998 года к Договору об Антарктике 1959 года (международный договор о демилитаризации зоны Антарктиды — Прим. ред.), который запрещает добычу на морском дне. Великобритания также не одобряет глубоководную добычу полезных ископаемых в своих океанических зонах, особенно теперь, когда ученые обнаружили темный кислород (научный термин для обозначения молекул кислорода, найденных в глубоких слоях океана, куда не проникает свет — Прим. ред.) на глубине около 4000 метров под поверхностью холодного Южного океана.
Тем не менее сейчас добывать ресурсы на обоих полюсах становится намного проще. Во-первых, из-за изменения климата: таяние ледниковых щитов позволяет легче добывать полезные ископаемые. Во-вторых, благодаря технологиям: Китай недавно представил 14-тонный глубоководный горнорудный аппарат Kaituo II, который может погружаться на дно полярных морей на глубину до рекордных 4000 метров. Великобритания не располагает подобными машинами.
То есть в полярных регионах вскоре может начаться промышленный подъем.
Они тоже ведут разведку: неслучайно недавнее крупное открытие на британской антарктической территории было сделано вовсе не Королевским военно-морским флотом, а Россией. И главные геополитические противники Запада здесь не одиноки: как недавно заявил один иранский контр-адмирал, Исламская Республика тоже «обладает правами собственности» в Антарктиде.
Китай посчитал, что 60 квадратных километров нетронутой дикой природы станут выгодной покупкой за 326 млн долларов. Но американцы и британцы, видимо, предупредили своих норвежских коллег, и сделка была сорвана.
Китай объединяется с Россией для инвестирования в горнодобывающие компании, научно-исследовательские станции и политические программы по всему Шпицбергену. Это перекликается с давней политикой России: в городе Баренцбург на Шпицбергене долгое время доминировали именно российские шахтеры.
Сейчас Китай располагает пятью исследовательскими станциями в Антарктиде. Хотя международный договор 1959 года запрещает военную деятельность на этом континенте, трудно сказать, что задумал Пекин. Похоже, китайцы используют радар, чтобы блокировать пролетающие над ними спутники, пишет Мальмгрен. Также ходят слухи, что китайцы паркуют свои самолеты боком на взлетно-посадочных полосах, чтобы никто другой не смог приземлиться, даже если бы захотел.
Возникает вопрос, смогут ли Британия и ее союзники защитить свои полярные интересы? Возможно, нет. Столкнувшись с драконовскими сокращениями расходов (с 2010 года повседневные расходы на оборону были сокращены почти на 10 млрд фунтов), ВМФ Британии теперь имеет в своем составе только 16 основных надводных боевых кораблей. Для сравнения, ВМФ Китая является крупнейшим в мире и насчитывает почти 800 судов различных размеров.
Договор AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — Прим. ред.) от 2021 года гласит, что Лондон может рассчитывать на поддержку США и Австралии в любом конфликте в Антарктике. И есть признаки того, что Лондон не совсем безразличен к этой угрозе. Помимо отправки войск и ремонта аэродромов, Великобритания выступила инициатором строительства двух совершенно новых подводных кабельных систем на Шпицбергене. Одна из них — так называемый проект IOEMU, который должен быть запущен к 2027 году. NORDUnet — это вторая система, которая соединит Шпицберген со Скандинавией, Японией и другими западными союзниками и полностью обойдет Россию и Китай.
И это может случиться раньше, чем многие думают. У России есть серьезный стратегический интерес к Арктике: в феврале прошлого года обычно сдержанная разведывательная служба Норвегии публично предупредила, что на российских судах на Крайнем Севере может находиться ядерное оружие. Не менее важно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО повышает вероятность того, что западное ядерное оружие может быть развернуто и в Арктике.
Китаю тоже нужна Арктика. Учитывая, что морские пути в Красном море находятся под угрозой из-за хуситов, а Панамский канал имеет свои проблемы, Пекину необходим надежный маршрут из его порта Далянь в европейский Роттердам. Арктика — очевидный выбор, и не в последнюю очередь потому, что китайские суда теперь могут совершать путешествие менее чем за 25 дней.