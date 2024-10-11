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Словакия отказалась поставлять Украине оружие из-за нехватки средств

Словакия не будет поставлять Украине собственное оружие, так как больше не способна его предоставить из-за нехватки средств. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает словацкое агентство TA3.

Источник: AP 2023

«Он повторил, что Словакия больше не будет поставлять Украине военную технику из собственных армейских запасов, поскольку, по его словам, лишних денег больше нет», — передает агентство слова Бланара на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

При этом министр иностранных дел Словакии заявил, что его страна намерена расширить предприятие по ремонту украинской военной техники.

В ходе встречи с немецкой коллегой Бланар также заявил, что Словакия выступает за участие России и стран Глобального Юга в новом мирном саммите по Украине.