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Таубер: суд в Молдавии арестовал на 30 суток трёх активистов блока «Победа»

Суд в Молдавии постановил заключить под стражу трёх активистов блока «Победа», задержанных 10 октября.

Как сообщила депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока Марина Таубер, активисты арестованы сроком на 30 суток, передаёт ТАСС.

Информацию об аресте активистов блока «Победа» подтвердила полиция Молдавии. В опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении указывается, что судья согласился с подходом Антикоррупционной прокуратуры страны.

Ранее стало известно об обысках, которые прошли в кабинете Таубер. Сообщалось, что к ней ворвались сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией.