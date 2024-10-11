Таубер: суд в Молдавии арестовал на 30 суток трёх активистов блока «Победа»

Как сообщила депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока Марина Таубер, активисты арестованы сроком на 30 суток, передаёт ТАСС.
Информацию об аресте активистов блока «Победа» подтвердила полиция Молдавии. В опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении указывается, что судья согласился с подходом Антикоррупционной прокуратуры страны.
Ранее стало известно об обысках, которые прошли в кабинете Таубер. Сообщалось, что к ней ворвались сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией.