СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией

В штабе также выразили мнение, что власти США не предоставили «достаточно обширной» защиты Трампу. Источники сообщили, что хотя доказательств причастности Ирана к недавним покушениям на экс-президента нет, ФБР не исключает возможности этой связи, поэтому его советники стали беспокоиться о беспилотниках и ракетах. Как пишет издание, для безопасности предпринимаются особые меры предосторожности — в частности, время от времени Трампа сажают в неприметные самолеты, на бортах которых нет его имени.