Полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области

Наконец, части и соединения ВСУ, в настоящее время обороняющие «выступ», могли быть использованы с большей пользой. Например, перегруппированы для стабилизации обстановки на Покровском и Торецком направлениях. Но вполне возможно, что к моменту завершения боев в Курской области украинской стороне придется не перегруппировать части и соединения для усиления возможностей войск на других направлениях, а в результате понесенных потерь в ходе боев на «выступе» необходимо будет отводить их в тыл на переформирование, отдых и доукомплектование.