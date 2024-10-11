Медведев: Путин может ответить Трампу, что Украина должна капитулировать

Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) привел цитату спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона, который предположил, что Трамп, позвонив Путину, заявит, что «уже хватит». Сам американский экс-президент хвалился, что завершит конфликт на Украине буквально за несколько суток или даже часов.