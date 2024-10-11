Медведев: Путин может ответить Трампу, что Украина должна капитулировать

Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) привел цитату спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона, который предположил, что Трамп, позвонив Путину, заявит, что «уже хватит». Сам американский экс-президент хвалился, что завершит конфликт на Украине буквально за несколько суток или даже часов.
«А что если Путин скажет: “Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО,”» — задался вопросом Медведев.
В США в начале ноября пройдут президентские выборы, и тема украинского конфликта стала одной из тем кампании. Выдвинутый Республиканской партией Дональд Трамп указывает на ошибочность линии нынешней демократической администрации на поддержку Украину, а также считает это невыгодным для Вашингтона.
Во время предвыборных мероприятий Трамп многократно подчеркивал перед потенциальными избирателями свои дипломатические навыки и готовность взаимодействовать с любыми сторонами ради выгоды США. В частности, украинский конфликт кандидат пообещал в случае победы уладить еще до инаугурации. Детали своего мирного плана Трамп называть отказывался.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес рассуждения на тему того, сможет ли Трамп стать посредником в урегулировании на Украине к разряду спекуляций.