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В Кишиневе пройдет встреча глав МИД формата Северо-Балтийской «восьмерки»

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Министры иностранных дел стран формата Северо-Балтийской «восьмерки» (Nordic-Baltic 8 — NB8) прибудут в Кишинев во вторник, 15 октября.

Источник: Sputnik.md

В молдавской столице состоится саммит министров иностранных дел стран NB8. Официальных лиц будет принимать глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой. Заявлено, что по окончании встречи официальные лица сделают заявления для прессы.

Nordic-Baltic 8 — формат регионального сотрудничества по актуальным региональным и международным темам. В него входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

В 2024 году в NB8 председательствует Швеция, которой перешли эти полномочия от Латвии в 2023 году.