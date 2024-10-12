В Кишиневе пройдет встреча глав МИД формата Северо-Балтийской «восьмерки»

В молдавской столице состоится саммит министров иностранных дел стран NB8. Официальных лиц будет принимать глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой. Заявлено, что по окончании встречи официальные лица сделают заявления для прессы.
Nordic-Baltic 8 — формат регионального сотрудничества по актуальным региональным и международным темам. В него входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.
В 2024 году в NB8 председательствует Швеция, которой перешли эти полномочия от Латвии в 2023 году.