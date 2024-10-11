NetEase: поздравление Путина Китаю в честь 75-летия дружбы стран разозлило США
Поздравление Путина в адрес Китая в честь 75-летия дружбы между странами разозлило США. В Белом доме считают, что это усиливает влияние Китая в регионе и бросает вызов доминированию США и их союзников.
Fox News: «план победы» Зеленского оторван от реальности
Бывший аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер считает, что «план победы» Зеленского не приведет к окончанию конфликта в Украине. Она указывает на недостаток ресурсов и неясность целей Киева, отмечая, что Россия постепенно, но уверенно продвигается на фронте.
FT: Нетаньяху противодействовал проведению переговоров по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался саботировать переговоры по Газе, которые зашли в тупик. Западные и арабские государства считали, по данным издания, что соглашение могло бы предотвратить полномасштабную войну, однако усилия посредников не приводят к результатам из-за действий Нетаньяху.
TNI: США следили за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в 2011 году
В 2011 году ВМС США следили за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, опасаясь его затопления. Шестому флоту было приказано оказать помощь в случае аварии, сообщает аналитик Брэндон Вейхерт.
The Economist: у Израиля есть четыре варианта удара по Ирану
В 2010 и 2011 годах Нетаньяху приказывал готовиться к ударам по Ирану, но не получал одобрения. Сейчас Израиль снова на грани удара. Но в этот раз у Нетаньяху не будет проблем с получением одобрения кабинета министров. Согласно изданию, Израиль рассматривает четыре типа целей.