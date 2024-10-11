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Последние зарубежные новости за 11 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 11 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NetEase: поздравление Путина Китаю в честь 75-летия дружбы стран разозлило США

Источник: AFP 2023

Поздравление Путина в адрес Китая в честь 75-летия дружбы между странами разозлило США. В Белом доме считают, что это усиливает влияние Китая в регионе и бросает вызов доминированию США и их союзников.

Fox News: «план победы» Зеленского оторван от реальности

Источник: AP 2023

Бывший аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер считает, что «план победы» Зеленского не приведет к окончанию конфликта в Украине. Она указывает на недостаток ресурсов и неясность целей Киева, отмечая, что Россия постепенно, но уверенно продвигается на фронте.

FT: Нетаньяху противодействовал проведению переговоров по Газе

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался саботировать переговоры по Газе, которые зашли в тупик. Западные и арабские государства считали, по данным издания, что соглашение могло бы предотвратить полномасштабную войну, однако усилия посредников не приводят к результатам из-за действий Нетаньяху.

TNI: США следили за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в 2011 году

Источник: РИА "Новости"

В 2011 году ВМС США следили за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, опасаясь его затопления. Шестому флоту было приказано оказать помощь в случае аварии, сообщает аналитик Брэндон Вейхерт.

The Economist: у Израиля есть четыре варианта удара по Ирану

Источник: AP 2023

В 2010 и 2011 годах Нетаньяху приказывал готовиться к ударам по Ирану, но не получал одобрения. Сейчас Израиль снова на грани удара. Но в этот раз у Нетаньяху не будет проблем с получением одобрения кабинета министров. Согласно изданию, Израиль рассматривает четыре типа целей.