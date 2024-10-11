Последние зарубежные новости за 11 октября 2024 года: свежие события текущего дня

В 2010 и 2011 годах Нетаньяху приказывал готовиться к ударам по Ирану, но не получал одобрения. Сейчас Израиль снова на грани удара. Но в этот раз у Нетаньяху не будет проблем с получением одобрения кабинета министров. Согласно изданию, Израиль рассматривает четыре типа целей.