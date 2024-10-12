Тирасполь призвал ОБСЕ помочь снизить давление Кишинева на экономику Приднестровья

Оба завода приостановили работу, так как больше не могут экспортировать свою продукцию, которую официальный Кишинев назвал товарами двойного назначения. В Тирасполе с этим категорически не согласны. Много лет заводы торгуют с Евросоюзом и третьими странами. Здесь считают, что экономическое давление направлено на решение политических вопросов.