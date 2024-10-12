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Тирасполь призвал ОБСЕ помочь снизить давление Кишинева на экономику Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — Sputnik. Усиление давления на экономику Приднестровья стало одной из тем на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом.

Источник: Sputnik.md

Глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник подчеркнул: дела на «Молдавизолите» и «Электромаше» только ухудшаются.

«Предприятия испытывают настолько глобальные проблемы, ну что может быть хуже остановок? Разрешать эти проблемы нужно в кратчайшие сроки, иначе потенциала для восстановления может не оказаться».

отметил он.

Оба завода приостановили работу, так как больше не могут экспортировать свою продукцию, которую официальный Кишинев назвал товарами двойного назначения. В Тирасполе с этим категорически не согласны. Много лет заводы торгуют с Евросоюзом и третьими странами. Здесь считают, что экономическое давление направлено на решение политических вопросов.

«Молдова решает экономическими методами свои политические цели и задачи… нужны усилия и ОБСЕ, и других внешних участников переговорного процесса, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло», — сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

ОБСЕ
экономика