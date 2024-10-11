Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец», — сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Он добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.