Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец», — сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.