Более тысячи наблюдателей будут следить за выборами в Молдове

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала в качестве наблюдателей на выборах президента и конституционном референдуме в Молдове 1148 местных наблюдателей и 278 международных. Об этом сообщила глава пресс-службы ЦИК Родика Сырбу.