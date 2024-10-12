Более тысячи наблюдателей будут следить за выборами в Молдове

Она добавила, что заявки на аккредитацию наблюдателей можно подать до 13 октября, для журналистов, желающих освещать ход выборов, этот срок продлен до 15 октября.
«После подачи заявлений ЦИК вынесет решение об аккредитации лиц. В день выборов наблюдатели будут следить за процедурой голосования, подсчетом бюллетеней и подведением итогов».
Ранее в ЦИК заявили, что запросы на аккредитацию наблюдателей могут подавать общественные ассоциации, научно-исследовательские учреждения, избирательные зарубежные органы, международные организации, правительства иностранных государств, неправительственные организации, а также международные эксперты в избирательной сфере.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.