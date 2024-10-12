Молдавские фермеры недовольны бездействием правительства, протесты продолжатся

Представители ассоциации считают, что молдавские власти отказываются вести откровенный и прозрачный диалог с сельхозпроизводителями. По словам фермера из Каушан Серджиу Стефанко, власти ожидают, что президентские выборы «пройдут тихо», а затем в сельском хозяйстве вновь начнется хаос.
Аграрии также обвинили министра сельского хозяйства в распространении фейков и манипуляциях.
По словам руководителя ассоциации «Сила фермеров» Александру Бэдэрэу, в конце сентября министр Владимир Боля заявил, что для пострадавших от засухи фермеров будет распределено 400 тысяч тонн рассадочного материала зерновых. В начале октября эти 400 тысяч тонн превратились в 400 тысяч килограммов.
«Этого объема хватит максимум на две тысячи гектаров. Это ложь, которую министр не опроверг, создавая впечатление, что власть якобы поддерживает фермеров».
Он добавил, что ассоциация пытается наладить диалог и найти пути решения кризиса, возникшего в сельском хозяйстве респубики.
По словам Бэдэрэу, фермеры могут возобновить протесты, если администрация президента, парламент и Минсельхоз продолжат игнорировать свои обязательства перед аграриями.