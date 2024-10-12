Молдавские фермеры недовольны бездействием правительства, протесты продолжатся

По словам руководителя ассоциации «Сила фермеров» Александру Бэдэрэу, в конце сентября министр Владимир Боля заявил, что для пострадавших от засухи фермеров будет распределено 400 тысяч тонн рассадочного материала зерновых. В начале октября эти 400 тысяч тонн превратились в 400 тысяч килограммов.