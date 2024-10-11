Байден приказал охранять Трампа, как действующего президента США

Общаясь с журналистами в Белом доме, действующий президент Соединенных Штатов заявил, что он «сказал министерству (обороны), чтобы ему (Дональду Трампу) дали все, что ему необходимо». «Как если бы он был действующим президентом», — прокомментировал Байден вопрос о том, выполнит ли Пентагон запрос избирательного штаба республиканца Трампа о предоставлении ему военной техники.