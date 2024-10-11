Байден приказал охранять Трампа, как действующего президента США

Общаясь с журналистами в Белом доме, действующий президент Соединенных Штатов заявил, что он «сказал министерству (обороны), чтобы ему (Дональду Трампу) дали все, что ему необходимо». «Как если бы он был действующим президентом», — прокомментировал Байден вопрос о том, выполнит ли Пентагон запрос избирательного штаба республиканца Трампа о предоставлении ему военной техники.
Действующий президент США уточнил, что запрос Трампа будет исполнен в случае, «если это подпадает под данную категорию». «Если нет, то ему не следует [предоставлять такую военную технику]», — указал он.
При этом Джо Байден пошутил, что запрошенная Трампом военная техника будет ему предоставлена только в том случае, если это будут «не истребители F-15».
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана. Подобные требования были заявлены после появления информации о якобы планах Ирана осуществить покушение на экс-президента Соединенных Штатов.