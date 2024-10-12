Додон призвал избирателей не участвовать в референдуме о вступлении в ЕС

«Этот референдум не о вступлении в ЕС, а об изменении конституции. В бюллетене не сказано: вы “за” или “против” вступления в ЕС? Простыми словами, в нем говорится о том, согласны ли вы с тем, чтобы законы ЕС стали для нас главнее молдавских законов. Вот для чего проводится этот референдум. Чтобы то, что не соответствует нашим национальным интересам, но есть в ЕС, внедряли в Молдове без широкого обсуждения и согласия большинства граждан», — написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, социалисты призывают граждан не принимать участие в плебисците, который является обманом.