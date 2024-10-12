Додон призвал избирателей не участвовать в референдуме о вступлении в ЕС

«Этот референдум не о вступлении в ЕС, а об изменении конституции. В бюллетене не сказано: вы “за” или “против” вступления в ЕС? Простыми словами, в нем говорится о том, согласны ли вы с тем, чтобы законы ЕС стали для нас главнее молдавских законов. Вот для чего проводится этот референдум. Чтобы то, что не соответствует нашим национальным интересам, но есть в ЕС, внедряли в Молдове без широкого обсуждения и согласия большинства граждан», — написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, социалисты призывают граждан не принимать участие в плебисците, который является обманом.
«К нам обращаются сотни граждан, которые говорят, что их обязывают участвовать в референдуме, а в противном случае их “вышвырнут” с работы и так далее. Эти люди спрашивают, что им делать, брать бюллетень и портить его? Если вам некуда деваться, портить бюллетень не надо, лучше в этом случае голосуйте против. Однако наш призыв — сделать все возможное, чтобы не участвовать в этом референдуме. Я поступлю именно так и не буду брать бюллетень для участия в референдуме», — пояснил Додон.
Санду в конце 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй срок и предложила организовать в день выборов, 20 октября, референдум о вступлении Молдовы в ЕС. Избиратели должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». «Подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова (РМ) и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ», — такими словами предлагается дополнить преамбулу основного закона. В него также может быть добавлен пункт, который вводит «приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов». А присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента.