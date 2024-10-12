Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

«Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля», — сказала Мурильо в эфире государственного телевизионного Canal 4.
Утром в пятницу в Никарагуа прошла очередная сессия национальной ассамблеи, на которой депутаты осудили и отвергли военные действия правительства Израиля и призвали правительство разорвать отношения с этой страной.
С начала обострения палестино-израильского конфликта о разрыве отношений с Израилем заявили в Колумбии, Боливии и в Белизе, сделать это призвал также парламент ЮАР. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и прекратил экономические отношения с еврейским государством.
Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с «изменившимися обстоятельствами и новыми фактами», заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются «нарушением обязательств по Конвенции о геноциде». Согласно заявлению африканской страны, «действия и бездействие Израиля… носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением… уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».