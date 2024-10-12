Politico: США и страны Европы обсудят новую стратегию по отношению к России

По информации издания, обсуждение ведется уже несколько месяцев. Но на следующей неделе состоится первый раунд переговоров на уровне министров по этой теме. «Сейчас пришло время разработать новую стратегию, опираясь на конкретные позиции», — сказал источник Politico.
Как утверждается, страны НАТО пытаются продвигать дебаты, которые «приводят к таким темам, как будущее Основополагающего акта Россия—НАТО». Страны альянса на саммите в июле договорились разработать новую стратегию по отношению к России к следующему саммиту, который состоится в июне 2025 года в Гааге.
Основополагающий акт Россия—НАТО был подписан в 1997 году. В нем говорилось, что стороны совместно будут «строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе» и среди прочего отмечалось, что Москва и альянс не рассматривают друг друга как противников. НАТО брало на себя обязательства не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а Россия — проявлять сдержанность в развертывании обычных вооруженных сил в Европе.