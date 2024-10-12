Politico: США и страны Европы обсудят новую стратегию по отношению к России

Основополагающий акт Россия—НАТО был подписан в 1997 году. В нем говорилось, что стороны совместно будут «строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе» и среди прочего отмечалось, что Москва и альянс не рассматривают друг друга как противников. НАТО брало на себя обязательства не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а Россия — проявлять сдержанность в развертывании обычных вооруженных сил в Европе.