Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах и бронемашинах

«Запросы [военной техники] обостряют многомесячную борьбу между командой Трампа и Секретной службой, которая накалилась после двух покушений на бывшего президента. Удовлетворение таких запросов в отношении кандидата в президенты было бы беспрецедентным Если бы администрация предоставила такие активы, это придало бы Трампу в последние месяцы кампании особый облик, которого никогда не было ни у одного претендента, и каждый день визуально напоминало бы избирателям, что он находится под угрозой», — подчеркивает WP.