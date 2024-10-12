Словакия больше не будет помогать Украине из-за нехватки возможностей

Власти Словакии больше не будут помогать украинской стороне вооружением. Такое заявление сделал глава словацкого МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок.
По его словам, Словакия исчерпала все возможности помощи. Больше стране нечего предоставить своим партнерами.
Бланар добавил, что Братислава будет поддерживать мирные пути решения конфликта на Украине. Например, государство одобряет проведение переговоров с участием России, хоть это будет не так просто обеспечить. Также в процессе могут поучаствовать Китай и страны Глобального Юга.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил нанести ракетный удар по Брюсселю. Так политик прокомментировал желание некоторых европейских депутатов разрешить Украине использовать ракеты средней и большой дальности для поражения территории России.