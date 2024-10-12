Словакия больше не будет помогать Украине из-за нехватки возможностей

Бланар добавил, что Братислава будет поддерживать мирные пути решения конфликта на Украине. Например, государство одобряет проведение переговоров с участием России, хоть это будет не так просто обеспечить. Также в процессе могут поучаствовать Китай и страны Глобального Юга.