В Польше украинку уволили с работы за жалобу на оскорбления

Когда ей сказали это в аэропорту, где она работала, она решила снять об этом ролик в TikTok. Она разыграла сцену, где ее оскорбляет поляк. Видео набрало большое количество просмотров, а на следующий день ее уволили, потребовав удалить запись из соцсетей и телефона.