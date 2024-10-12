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В Польше украинку уволили с работы за жалобу на оскорбления

Женщина записала видео в TikTok, где рассказала, как ее оскорбил поляк.
Источник: Аргументы и факты

Гражданинку Украины уволили из аэропорта в Польше после публикации в TikTok видео, на котором она изобразила сцену, в которой ее оскорбляет поляк.

По словам женщины, каждый украинец (или те, кого поляки могли принять за украинцев) в Польше хотя бы один раз слышал нецензурное выражение фразы «убирайся на Украину».

Когда ей сказали это в аэропорту, где она работала, она решила снять об этом ролик в TikTok. Она разыграла сцену, где ее оскорбляет поляк. Видео набрало большое количество просмотров, а на следующий день ее уволили, потребовав удалить запись из соцсетей и телефона.

Ранее сообщалось, что больше половины опрошенных жителей Польши выступили за отправку украинцев призывного возраста на родину. Такую инициативу поддержали 67% поляков. Против выступили лишь 22% респондентов.