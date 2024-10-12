Кадыров встретился с полпредом в СКФО Чайкой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей недавно состоявшейся встрече с уполномоченным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой. Встреча произошла в столице Чечни — Грозном.
«В Грозном я встретился с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой. В обсуждении ряда актуальных социально-экономических вопросов приняли участие и представители нашей команды», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В ходе встречи были затронуты достижения Чеченской Республики в различных секторах, а также намечены планы на будущее, касающиеся развития региона и реализации крупных проектов.
Кадыров поблагодарил Чайку за визит в республику, а также выразил уверенность в том, что результаты их встречи положительно повлияют на жизнь местного населения.
Ранее сообщалось, что главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России». Церемония награждения прошла в Грозном в рамках открытия жилого комплекса.